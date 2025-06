Sandro Bovo, il cuore ligure che batte per la pallanuoto bresciana, incarna passione e dedizione. Nonostante le origini siano liguri, la sua presenza stabile sulla panchina dell’AN Brescia dal 2008 lo ha reso ormai un vero e proprio cittadino di questa città. La sua gratitudine verso Brescia e la società che lo sostiene è palpabile, e la sua storia conquista tutti: una vera leggenda del mare e della piscina, il suo impegno continua a ispirare le nuove generazioni.

La carta d’identità dice che Sandro Bovo è ligure, ma la sua presenza sulla panchina dell’ AN Brescia ormai dal 2008 fa di lui un bresciano a tutti gli effetti: "A Brescia sto molto bene – conviene lo stesso tecnico che nel suo illustre palmares vanta anche una medaglia d’oro con l’Italia alle Olimpiadi del ’92 a Barcellona –. Non tornerei in Liguria. Mi piace questa città e devo dire grazie pure alla società che mi tiene da anni. Una sola delle mie quattro figlie è nata a Brescia, ma anche le altre tre si sentono bresciane a tutti gli effetti. In questa città sia io che la mia famiglia viviamo molto bene e ci sentiamo a casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net