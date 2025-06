San Vito lutto cittadino per la perdita di don Dario Roncadin

San Vito al Tagliamento si unisce nel dolore per la scomparsa di don Dario Roncadin, figura ammirata e stimata dalla comunità. La città si ferma in un silenzioso momento di lutto, proclamato dal sindaco Alberto Bernava, per rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori di molti. Oggi, insieme, ricordiamo e onoriamo il suo ricordo, un gesto di rispetto e gratitudine che resterà vivo.

La città di San Vito al Tagliamento si ferma oggi per dare l'ultimo saluto a monsignor Dario Roncadin, scomparso a 63 anni al CRO di Aviano dopo una malattia diagnosticata alcuni mesi fa. In segno di cordoglio, il sindaco Alberto Bernava ha proclamato il lutto cittadino per la giornata odierna. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - San Vito, lutto cittadino per la perdita di don Dario Roncadin

Il Sindaco Alberto Bernava esprime il cordoglio dell'Amministrazione Comunale per la scomparsa di Monsignor Dario Roncadin e proclama il Lutto Cittadino...

