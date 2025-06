San Siro sogna con Cremonini | Più di un concerto | è anima e arte

San Siro si trasforma in un palcoscenico magico, mentre Cesare Cremonini incanta con il suo concerto “232 Anima e Arte” tra i ghiacci dell’Alaska. In un’anticipazione di emozioni e saggezza, l’artista ci ricorda che, anche tra i miraggi artici, il vero viaggio è quello interiore, dove l’ego si azzera per riscoprire l’essenza. Un’esperienza unica che unisce musica, natura e introspezione, pronta a lasciare il segno.

Viaggi e miraggi a -10°. Fra le perle (artiche) di saggezza dispensate da Cesare Cremonini in mezzo ai ghiacci del profondo Nord davanti alla telecamera di Alaska Baby, documentario che ha accompagnato sullo schermo di Disney+ l’uscita dell’album omonimo, c’è quella di aver utilizzato la vacanza nel paese di alci e caribù per azzerare l’ego. Idea affascinante quanto irrealizzabile, visto che l’ego “prêt-à-porter”, da abbinare a esigenze e umori del momento, non esiste: c’è o non c’è. E in lui ce n’è tanto. Puoi provare a comprimerlo, ma rimane lì, sempre pronto a illuminare la notte come un’aurora boreale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Siro sogna con Cremonini : "Più di un concerto: è anima e arte"

Il cantautore bolognese ha iniziato il suo tour negli stadi. "Vivere questo show è un'esperienza totale", dice Cremonini. Sicuramente anche per i 25mila fan che erano presenti allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, dove Cesare Cremonini ha tenuto la data

