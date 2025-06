San Polo ama la Cultura 2025 - Il teatro di Mangiafuoco

San Polo ama la Cultura 2025 si apre con un evento imperdibile dedicato a famiglie e bambini! Martedì 17 giugno alle 21, in Piazza Marco d'Aviano, torna Alberto De Bastiani con il suo magico spettacolo di burattini "Il teatro di Mangiafuoco". Come nel mondo incantato di Mangiafuoco, appaiono personaggi sorprendenti e storie coinvolgenti che faranno sognare grandi e piccini… non potete mancare!

