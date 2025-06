San Pellegrino Galizzi | Infrastrutture aziende e turismo per ripopolare la Val Brembana

San Pellegrino e la Val Brembana si preparano a una rinascita vibrante grazie alla visione di Fausto Galizzi. Con un’esperienza consolidata tra amministrazione ecologica, bilancio e sviluppo, il nuovo sindaco punta a potenziare infrastrutture, aziende e turismo per ripopolare e rivitalizzare questa splendida regione. In pratica, a fine mandato saranno...

San Pellegrino. Fausto Galizzi è stato eletto per la prima volta nel 1996 come consigliere comunale e pochi mesi dopo è diventato assessore, da allora ha sempre lavorato come assessore salvo una piccola parentesi durante l’amministrazione Scanzi (2006-2011). In tutti questi mandati è sempre stato assessore all’ecologia e al bilancio, poi nel 2021 ha deciso di candidarsi e dal 4 ottobre di quell’anno è sindaco. “In pratica a fine mandato saranno 30 anni di amministrazione pubblica”, mi racconta Galizzi, aggiungendo che: ”si può quasi dire che abbia passato la maggior parte della mia vita al servizio della comunità ”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it