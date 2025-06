San Mauro Castelverde si chiude con successo il quinto Festival di poesia Paolo Prestigiacomo

San Mauro Castelverde ha celebrato con entusiasmo il successo della quinta edizione del Festival di poesia "Paolo Prestigiacomo", diretto da Fabrizio Ferreri. Un evento che, tra poesia, musica e cinema, ha saputo coinvolgere il pubblico, creando un’esperienza culturale unica e vibrante. Questa manifestazione si conferma come un punto di riferimento per gli amanti dell’arte e della creatività , dimostrando ancora una volta come la cultura possa unire e ispirare.

Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la quinta edizione del Festival di poesia "Paolo Prestigiacomo", diretto da Fabrizio Ferreri. Anche quest’anno, alla poesia si sono affiancati la musica e il cinema, contribuendo a rendere il festival piĂą dinamico, attrattivo e capace di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - San Mauro Castelverde, si chiude con successo il quinto Festival di poesia "Paolo Prestigiacomo"

In questa notizia si parla di: poesia - festival - paolo - prestigiacomo

Balenando in Burrasca Festival: poesia sociale contemporanea e classica a Spazio Open - Balenando in Burrasca Festival di letteratura celebra la poesia sociale contemporanea e classica in un suggestivo spazio open.

Domani prende il via il V Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo” a San Mauro Castelverde Vai su Facebook

San Mauro Castelverde, si chiude con successo il quinto Festival di poesia Paolo Prestigiacomo; V FESTIVAL DI POESIA Paolo Prestigiacomo,prima giornata; Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo” a San Mauro Castelverde: il programma.

San Mauro Castelverde, si è chiuso con successo il V Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo” - Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la quinta edizione del Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo”, diretto da Fabrizio Ferreri. Lo riporta blogsicilia.it

V FESTIVAL DI POESIA “PAOLO PRESTIGIACOMO”. Un fine settimana tra poesia, cultura e memoria a San Mauro Castelverde (PA) - San Mauro Castelverde si prepara ad accogliere la quinta edizione del Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo”, in programma il 14 e 15 giugno 2025. Come scrive blogsicilia.it