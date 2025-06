San Francesco in Abruzzo | le reliquie sono arrivate a Lanciano

San Francesco in Abruzzo risplende di devozione: oggi, 16 giugno, le sue reliquie sono arrivate a Lanciano da Assisi, segnando un momento di grande emozione e spiritualità. In vista della tradizionale offerta dell'olio per alimentare la lampada sulla tomba del santo poverello, questa visita rafforza il legame tra fede e comunità. Quest’anno, a distanza di ventuno anni dall’ultima partecipazione, la regione di...

Sono giunte oggi, 16 giugno, da Asisi a Lanciano, le reliquie di San Francesco, in preparazione alla celebrazione dell'offerta dell'olio che per un anno alimenta la lampada sulla tomba del santo poverello d'Assisi. Quest'anno, a distanza di ventuno anni dall'ultima partecipazione, la regione di.

Abruzzo: olio votivo e reliquia di San Francesco in pellegrinaggio CHIETI – L'Abruzzo torna protagonista nella celebrazione di San Francesco d'Assisi, offrendo per la sua tomba il 4 ottobre 2025, a ventuno anni da...

La peregrinatio delle reliquie di San Francesco nella Diocesi dei Marsi: un pellegrinaggio di fede e devozione - La Diocesi dei Marsi si prepara ad accogliere un evento di grande significato spirituale e religioso: la peregrinatio delle ...

La reliquia di san Francesco in Abruzzo - La preparazione per il pellegrinaggio del 3 e 4 ottobre per la festa del patrono d'Italia ...