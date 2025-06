Samsung torna ai vecchi tempi | in sviluppo la One UI 8.5 per i Galaxy S26

Samsung si riprende la scena e accelera il passo, tornando a sorprendere gli utenti con novità innovative. Dopo un periodo di rallentamenti con la One UI 7, il colosso coreano ha già avviato lo sviluppo della One UI 8.5 per la serie Galaxy S26, promettendo un futuro ricco di funzionalità e miglioramenti. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova versione e come potrebbe rivoluzionare l’esperienza sui flagship più attesi.

