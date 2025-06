Samsung Galaxy S25 256 GB a meno di 600 euro con questa promo AliExpress

Se stai cercando uno smartphone potente senza svuotare il portafoglio, questa è l’occasione che fa per te. La promo "Super Sconti Estivi" di AliExpress offre il Samsung Galaxy S25 con 256 GB a meno di 600 euro. Un’offerta imperdibile per ottenere le prestazioni di un top di gamma a un prezzo incredibile. Non perdere questa opportunità di aggiornare il tuo device!

Samsung Galaxy S25 nella configurazione con 256 GB di memoria è tra le offerte della promo "Super Sconti Estivi" di AliExpress. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy S25 (256 GB) a meno di 600 euro con questa promo AliExpress

In questa notizia si parla di: samsung - galaxy - promo - aliexpress

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile - Samsung ha svelato il Galaxy S25 Edge, un dispositivo che segna il nuovo standard per il design ultrasottile.

#ALIEXPRESS Smartphone 5G OnePlus Nord 4 100W Ricarica rapida Snapdragon 7 Gen 3 Display OLED da 6,74'' 120Hz Fotocamera da 50MP NFC Versione globale Passa da 585,07€ a 347,53€ ? https://bit.ly/400ZZk7 SEGUITECI su telegram num Vai su Facebook

Super sconti estivi: smartphone fino a -50% su AliExpress; AliExpress accoglie l’estate: sconti fino all’80% e coupon esclusivi per i più veloci; AliExpress festeggia 15 anni! Codici sconto limitati, chi arriva prima risparmia.

Nintendo Switch 2 e Samsung S25 imperdibili con i Super Sconti Estivi su AliExpress - Ribassi spettacolari con i Super sconti estivi di AliExpress, che vedono protagonisti alcuni dei prodotti più caldi del momento, compresa la Switch 2. Segnala smartworld.it

AliExpress: sconto da non perdere sul Samsung Galaxy A16 - Arriva una nuova promozione da AliExpress con la possibilità di mettere le mani su uno smartphone Samsung Galaxy A16 raggiungendo il massimo livello di rispa ... Riporta tecnoandroid.it