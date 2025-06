Sampdoria-Salernitana 2-0 Evani | Siamo diventati una famiglia ora dobbiamo ripeterci

vittoria contro la Salernitana, un risultato che rafforza il nostro spirito di squadra e ci avvicina con fiducia alla salvezza. Dopo settimane intense di lavoro e sacrifici, i ragazzi hanno dimostrato di saper reagire con carattere e determinazione, confermando che la Sampdoria è ormai una famiglia unita e pronta a scrivere nuove pagine di successo. Ora, con questa vittoria, il nostro obiettivo è continuare su questo cammino e ripeterci, sempre più forti insieme.

"Sono contento della prestazione, questi ragazzi è da un mese che lavorano tanto e bene, nonostante non avessimo la certezza di giocare questo playout. Erano consapevoli degli errori e pronti a voler scrivere un nuovo finale". Così Alberico Evani, allenatore della Sampdoria, commenta la preziosa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sampdoria-Salernitana 2-0, Evani: "Siamo diventati una famiglia, ora dobbiamo ripeterci"

In questa notizia si parla di: sampdoria - evani - salernitana - siamo

La Sampdoria retrocede in serie C, fallisce il piano disperato degli ex Evani, Lombardo e Mancini: non era mai successo nella sua storia - Per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria retrocede in Serie C, un colpo devastante per la squadra blucerchiata.

Sampdoria-Salernitana, Evani: "Siamo ancora vivi, ora sta a noi cambiare finale" #Salerno Vai su Facebook

#Sampdoria, Alberico #Evani: "Abbiamo rafforzato lo spirito nel gruppo. Siamo passati dalle lacrime a momenti di soddisfazione" Vai su X

Sampdoria-Salernitana 2-0, Evani: Siamo diventati una famiglia, ora dobbiamo ripeterci; Sampdoria, Evani: “C’erano dubbi, ma siamo andati oltre alle aspettative”; Sampdoria-Salernitana 2-0, Evani: Non abbiamo fatto nulla, venerdì sarà dura.

Sampdoria-Salernitana 2-0, Evani: "Non abbiamo fatto nulla, venerdì sarà dura" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive