Sambenedettese | Obiettivi ambiziosi in Serie C con Massi e De Angelis

La Sambenedettese punta in alto, con obiettivi ambiziosi in Serie C guidati da Massi e De Angelis. Con un progetto solido e una visione chiara, la società si sta muovendo per rafforzarsi come una delle realtà più importanti del panorama professionistico. La dedizione e l'impegno di tutti, dalla dirigenza ai giovani promettenti, sono la strada verso il successo. La strada è tracciata: il futuro rossoblù promette grandi soddisfazioni.

"Siamo in piena fase progettuale con l'obiettivo di consolidarci tra i professionisti. La società dà le indicazioni, al nostro direttore Stefano De Angelis il compito di costruire la squadra". Il presidente della Samb Vittorio Massi ha le idee chiare sul futuro rossoblù, come le ha sempre avute sin dall'inizio della sua avventura. "Stiamo lavorando su tutto -aggiunge- sulla società, sulla squadra, sulle strutture, sul settore giovanile. Abbiamo avuto il merito di vincere il campionato ad aprile e quindi siamo partiti con largo anticipo sulla programmazione. Ora non bisogna fermarsi. Abbiamo bisogno di nuova linfa per crescere ancora".

