Salvini vuole poliziotti al di sopra della legge ma la sua proposta danneggia persino le forze dell’ordine

Salvini sostiene che i poliziotti devano essere al di sopra della legge, ma questa visione rischia di minare le fondamenta delle forze dell’ordine e la giustizia stessa. La sua proposta, invece di rafforzare il ruolo degli operatori di sicurezza, potrebbe compromettere la fiducia pubblica e la tutela dei diritti. È essenziale trovare un equilibrio che garantisca rispetto e responsabilità, perché la sicurezza si costruisce sulla legalità, non sulla sua elusione.

C’è un’ossessione ricorrente nella propaganda di Matteo Salvini: raccontare la legge come un fastidio, un ostacolo, un inciampo. Lo ha fatto di nuovo il 16 giugno, quando ha dichiarato che l’indagine a carico di due poliziotti – colpevoli, secondo lui, solo di aver ucciso un assassino – rappresenta un disincentivo per chi ogni giorno rischia la vita. E quindi? E quindi la Lega sta lavorando per evitare che, in casi simili, scatti l’iscrizione nel registro degli indagati. Un dettaglio tecnico solo all’apparenza. In realtà, è un terremoto giuridico. Perché quel registro, l’articolo 335 del codice di procedura penale, non è un tribunale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it