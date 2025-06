Salvini | Pace fiscale e taglio Irpef possono andare insieme

Matteo Salvini svela un'idea ambiziosa: pace fiscale e riduzione dell'Irpef possono coexistonere, incentivando crescita e semplificazione. Ma non solo: propone di alzare la soglia della flat tax da 85.000 a 150.000 euro, per favorire lavoratori e imprese. Un'ipotesi che potrebbe rivoluzionare il nostro sistema fiscale, aumentando le entrate dello Stato e stimolando l'economia. La sfida è aperta: sarà possibile realizzare questa visione?

ROMA – "Pace fiscale e taglio Irpef possono andare insieme. E c'è anche da aumentare la soglia della flat tax, oggi per scelta europea bloccata a 85 mila euro: se salisse anche a 100-150 mila euro aumenterebbe la possibilità di lavorare, fatturare, dichiarare, aumenterebbe l'incasso per lo Stato". È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader della Lega e vice presidente del consiglio Matteo Salvini.

