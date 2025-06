Salvini difende il terzo mandato | Sbagliato tirare in ballo Mussolini

Matteo Salvini si schiera con fermezza a favore del terzo mandato, sottolineando che non si tratta di una battaglia politica tra Tizio e Caio, ma di rispettare la volontà dei cittadini nella scelta dei loro rappresentanti. Difendere questa possibilità significa garantire ai leader più meritevoli di continuare il loro lavoro, senza essere ostacolati da sterili pregiudizi. È ora di concentrarsi sui meriti, non su citazioni fuori contesto.

AGI - Quella sul terzo mandato "non è una battaglia politica per Tizio o Caio ma perché i cittadini scelgano il loro sindaco o governatore di Regione. Se è una 'sòla' lo mandano a casa dopo il primo mandato ma se è bravo. perché cancellare la possibilità di rieleggerlo? ". Da Non Stop News su Rtl 102,5, Matteo Salvini torna quindi a ribattere alle perplessità dei giorni scorsi di Antonio Tajani dicendo che "citare Hitler e Mussolini per la democrazia italiana del 2025 è sbagliato". Posizione della Lega . "La posizione della Lega - rivendica il vicepremier e leader del partito - è nota da anni.

