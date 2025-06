Saluto fascista al liceo Malpighi 31 studenti nel mirino | Abbassato il voto in condotta

Un episodio inquietante scuote il liceo Malpighi: 31 studenti coinvolti in un saluto fascista portano a un abbassamento del voto in condotta e alla riapertura degli scrutini. La dirigente scolastica, al fianco dei docenti indignati, tenta di ripristinare l’ordine, mentre alcuni genitori chiedono interventi più severi. Questi eventi sollevano un acceso dibattito sulla prevenzione e sulla responsabilità educativa. È fondamentale affrontare con fermezza e sensibilità la questione per garantire un ambiente scolastico rispettoso e inclusivo.

La dirigente scolastica riapre gli scrutini dopo il gesto degli studenti. I docenti firmano un documento di indignazione, ma alcuni genitori chiedono misure più dure. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Saluto fascista al liceo Malpighi, 31 studenti nel mirino: "Abbassato il voto in condotta"

In questa notizia si parla di: studenti - saluto - fascista - liceo

Al liceo Malpighi di Roma gli studenti festeggiano la fine dell’anno col saluto fascista - Un gesto che ha sollevato feroci polemiche, innescando un acceso dibattito sull'importanza di educare alla memoria e ai valori democratici.

A petto nudo e con le braccia tese. Così, con il saluto fascista, un gruppo di maturandi del liceo Malpighi ha deciso di festeggiare l’ultima campanella della loro vita. Venerdì 6 giugno, dopo la “lectio brevis” organizzata dalla scuola per salutare gli alunni prima Vai su Facebook

Petto nudo e saluti fascisti, così gli studenti di un liceo di Roma festeggiano la fine dell'anno scolastico; Al liceo Malpighi di Roma gli studenti festeggiano la fine dell’anno col saluto fascista; I maturandi del liceo Malpighi di Roma fanno una foto con il saluto fascista.

I maturandi del liceo Malpighi di Roma fanno una foto con il saluto fascista. La preside: “Voto in condotta abbassato” - Nel cortile del liceo romano, una trentina di maturandi si sono fatti fotografare a petto nudo con il saluto fascista. ilfattoquotidiano.it scrive

Roma, studenti del liceo Malpighi…" - Svastiche e saluti fascisti al liceo Malpighi di Roma, la rabbia dei genitori: «Ragazzi impuniti». Come scrive informazione.it