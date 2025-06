Salute Schillaci | Differenza inaccettabile tra Nord e Sud su prevenzione serve cambio di passo

alla prevenzione come strumento fondamentale per garantire salute e benessere a ogni cittadino. I lavori degli Stati Generali della Prevenzione a Napoli rappresentano un'occasione unica per rilanciare l'importanza di un intervento uniforme e capillare, eliminando le disparità e promuovendo una cultura della prevenzione che coinvolga tutti, senza distinzioni di territorio o condizione sociale. È tempo di agire con decisione per un futuro più sano e equo.

Stati Generali della Prevenzione in svolgimento a Napoli alla Stazione Marittima. "Vogliamo dare un messaggio chiaro sulla prevenzione, abbiamo scelto il Sud perché purtroppo anche nell' adesione agli screening abbiamo un differenziale inaccettabile tra Nord e Sud. Vogliamo che su tutto il territorio nazionale i cittadini abbiano le stesse possibilità di cura. Serve un cambio di passo culturale per fare capire a tutti quanto è importante puntare sulla prevenzione, che è un investimento, non è una spesa". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci.

