Una tragica esplosione di violenza ha scosso Salt Lake City durante la manifestazione "No Kings", lasciando una vittima e molti interrogativi. L'incidente ha coinvolto un volontario di pace che, in un gesto estremo, ha sparato contro un manifestante armato, e purtroppo un passante è rimasto ucciso. La comunità si domanda cosa abbia portato a questa drammatica escalation. La verità emerge solo ora, mentre le autorità continuano le indagini.

Spari durante una manifestazione “No Kings” a Salt Lake City, nello stato dello Utah. Un uomo dei volontari ‘peacekeeping’ ha sparato a una persona che brandiva un fucile contro i manifestanti, colpendo sia lui che un passante che è poi morto in ospedale. La polizia ha arrestato Arturo Gamboa, 24 anni, con l’accusa di omicidio. Il passante era Arthur Folasa Ah Loo, 39 anni, stilista di moda originario delle Samoa. Gli investigatori non sanno ancora perché Gamboa abbia estratto il fucile, ma lo hanno accusato di aver creato la situazione di pericolo che ha portato alla morte di Ah Loo. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salt Lake, sparatoria alla manifestazione ‘No Kings’ causa una vittima: il video

