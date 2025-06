Salone di Le Bourget la Francia oscura Israele | esplode la polemica

La decisione della Francia di bloccare l'accesso agli stand di cinque importanti aziende israeliane al Salone di Le Bourget ha acceso un acceso dibattito internazionale. Tra proteste e polemiche, la scena si è fatta ancora più drammatica con barriere nere e sorveglianza armata, trasformando il prestigioso evento in un banco di prova per le tensioni geopolitiche. Ma qual è il vero impatto di questa scelta sui rapporti diplomatici e sulla scena aeronautica mondiale?

La decisione della Francia di bloccare l'accesso agli stand di cinque aziende israeliane (Israel Aerospace Industries, Rafael, Uvision, Elbit e Aeronautics) al 55° Salone Internazionale dell'Aeronautica e dello Spazio di Le Bourget ha suscitato forti reazioni. Gli stand sono stati isolati con barriere di oltre due metri ricoperte di panno nero, sorvegliati da gendarmi armati, impedendo l'accesso e la visibilità . Il premier francese François Bayrou ha giustificato la misura come una "riprovazione" per la situazione "moralmente inaccettabile" a Gaza, definita insostenibile dal punto di vista umanitario e securitario, sottolineando che gli armamenti offensivi potenzialmente usati nella Striscia non dovevano essere presenti.