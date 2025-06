Salone aerospaziale di Le Bourget Parigi fa chiudere gli stand israeliani | Quegli armamenti sono usati a Gaza - VIDEO

Il Salone aeronautico di Le Bourget a Parigi sta facendo parlare di sé, ma non per le novità tecnologiche in mostra. La decisione dello staff francese di coprire con teli neri lo stand israeliano, a causa dell’impiego degli armamenti in Gaza, ha acceso un acceso dibattito internazionale. Otto aziende israeliane e il Ministero della Difesa sono coinvolti in questa controversia, mentre Macron si pronuncia sull'accaduto. La vicenda solleva numerosi interrogativi sul ruolo della diplomazia e delle scelte etiche nel settore aerospaziale.

Lo staff del salone aeronautico francese ha deciso di coprire, oscurando con teli neri il padiglione di Israele. Sono otto le aziende israeliane che espongono a Le Bourget nel sistema aerospaziale, oltre al Ministero della Difesa Il presidente francese Emmanuelle Macron, fin dall'apertura del.

