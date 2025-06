Salgono le temperature | come difendersi dalle ondate di calore?

Con l’estate alle porte e le temperature in costante aumento, è fondamentale conoscere i giusti stratagemmi per proteggersi dal caldo estremo. L'ASL Toscana Sud Est fornisce preziosi consigli per affrontare con serenità le ondate di calore, soprattutto per le categorie più vulnerabili. Scopri come prevenire disagio e rischi, adottando semplici ma efficaci accortezze: la tua salute e benessere dipendono da questi piccoli gesti quotidiani.

Arezzo, 16 giugno 2025 – Le indicazioni e i consigli dell'Asl Toscana Sud Est Con l'estate in arrivo e le temperature già alte, adottare alcune accortezze può essere molto utile per evitare colpi di calore e malori, soprattutto nelle persone anziane o più fragili. Ecco quindi alcuni consigli. Non uscire nelle ore di maggior calore e fare particolare attenzione all'alimentazione, preferendo una dieta leggera, ricca di frutta, verdura e pesce. Bere molti liquidi, evitando però alcol e caffeina. In casa è utile rinfrescare i locali alle prime ore del mattino e, durante la giornata, schermare gli ambienti con tende, persiane, veneziane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salgono le temperature: come difendersi dalle ondate di calore?

Ondate di calore a Napoli, giovedì 12 e venerdì 13 giugno temperature fino a 34 gradi - Prepara i tuoi fan e le tue borracce: Napoli si prende una pausa estiva anticipata con ondate di calore record! Giovedì 12 e venerdì 13 giugno, le temperature raggiungeranno i 34°C, trasformando la città in un forno all'aperto.

DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI DAL 21 GIUGNO 2025 Visto l'alto rischio di incendi, dovuti all'arrivo delle ondate di calore, la Regione Toscana ha emanato apposito decreto n. 2838/2025 che prevede il divieto assoluto di abbruciamenti a partire da sabato Vai su Facebook

