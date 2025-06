Salerno Letteratura | ecco il programma del 17 giugno

Il 17 giugno, Salerno si anima con la quarta giornata di Salerno Letteratura, un evento imperdibile che celebra il potere della parola contro l’arroganza e l’ingiustizia. La tredicesima edizione, intitolata “In faccia ai maligni e ai superbi. Letteratura come contropotere”, invita lettori e appassionati a scoprire come i libri possano essere strumenti di resistenza e cambiamento. Preparatevi a un’edizione ricca di incontri, dialoghi e sorprese che vi coinvolgeranno fino al 21 giugno.

Quarta giornata della tredicesima edizione di Salerno Letteratura, in programma fino al 21 giugno, dal tema “In faccia ai maligni e ai superbi. Letteratura come contropotere”, curata da Gennaro Carillo, Paolo Di Paolo e Daria Limatola per la Sezione Ragazzi e presidente dell'associazione Duna di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it