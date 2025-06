Salerno Letteratura 2025 | il programma del 16 giugno tra grandi autori musica scienza e riflessioni globali

Salerno Letteratura 2025 si prepara a stupire il pubblico con un programma ricco di incontri, autori di fama e riflessioni profonde. Il 16 giugno, tra musica, scienza e narrazione, il festival apre nuovi spazi di dialogo su temi cruciali come la crisi climatica e la salute mentale. Un’occasione imperdibile per immergersi in un dialogo di grande attualità e prendere parte a una manifestazione che sfida i superbi e i maligni attraverso la potenza della parola.

Prosegue la tredicesima edizione di Salerno Letteratura Festival, in scena fino al 21 giugno con il tema “In faccia ai maligni e ai superbi. Letteratura come contropotere”. Il 16 giugno, la terza giornata del festival porta a Salerno un ricchissimo calendario di incontri, ospiti d’eccezione, laboratori, reading e riflessioni sui temi piĂą urgenti del nostro tempo, dalla salute mentale alla crisi climatica, dal noir contemporaneo alla filosofia platonica. Tra i protagonisti della giornata: Raphael Ebgi, Stefano Vicari, Andrea Valente, Sara Antonelli, Barbara Frandino, Stephen Markley, Cinzia Sciuto, Alessandro Aresu, Wanda Marasco, Pino Ammendola, Luca Crescenzi e tanti altri. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno Letteratura 2025: il programma del 16 giugno tra grandi autori, musica, scienza e riflessioni globali

