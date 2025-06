Salerno la regione stanzia 11 milioni per nuove fogne

Salerno si prepara a un grande passo avanti nella tutela ambientale e nella qualità della vita dei suoi cittadini. Con un investimento di 11 milioni di euro finanziati dalla Regione Campania, il Comune di Salerno, in collaborazione con Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., avvierà un intervento strategico per potenziare le reti fognarie. Questo progetto non solo rafforzerà l’efficienza del sistema, ma garantirà anche una migliore salvaguardia del territorio, soprattutto durante eventi critici.

Tempo di lettura: 2 minuti Undici milioni di euro per il potenziamento delle reti fognarie a Salerno. Grazie al finanziamento ricevuto dalla Regione Campania, Il Comune di Salerno con Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. darà il via nel capoluogo un importante intervento logistico, strutturale ed ambientale che permetterà di potenziare il servizio fognario e migliorare la salvaguardia del territorio specialmente in occasione degli eventi atmosferici sempre più violenti e pericolosi. Un cantiere strategico per l’ambiente e la sicurezza del territorio e della nostra comunità. Sistemi Salerno – Servizi Idrici S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, la regione stanzia 11 milioni per nuove fogne

In questa notizia si parla di: salerno - regione - milioni - stanzia

Salerno, la regione stanzia 11 milioni per nuove fogne; La Regione stanzia 12 milioni e mezzo per l'innovazione e il risarcimento dei danni da incendi; Campania, ciclo acque e sistemi depurativi: 425 milioni dalla Regione.

Impianti di compostaggio, regione stanzia 11 milioni per completamento di San Tammaro, Eboli e Giffoni Valle Piana - Saranno completati gli impianti di compostaggio di San Tammaro (in provincia di Caserta) e di Giffoni Valle Piana ed Eboli (in provincia di Salerno). Scrive regione.campania.it

Polo Museale Caserta, Regione stanzia 1,7 milioni - nell'ambito dell'Accordo per la Coesione della Regione Campania, che destina un totale di 8 milioni di euro al miglioramento di musei, pinacoteche e biblioteche nelle province di Caserta, Salerno ... Come scrive ansa.it