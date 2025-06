Salerno al via i lavori per le nuove fognature in tre quartieri

Salerno si prepara a rivoluzionare il proprio sistema fognario con un investimento di 11 milioni di euro, grazie al finanziamento della Regione Campania. L’intervento, promosso dal Comune e Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., interesserà tre quartieri, garantendo infrastrutture più efficienti e sostenibili. Un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita e tutelare l’ambiente urbano. Questo progetto segna l’inizio di un nuovo capitolo di progresso e innovazione per la città .

Undici milioni di euro per il potenziamento delle reti fognarie a Salerno. Grazie al finanziamento ricevuto dalla Regione Campania, Il Comune di Salerno con Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. darà il via nel capoluogo un importante intervento logistico, strutturale ed ambientale che.

