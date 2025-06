Salernitana sospetta intossicazione alimentare per calciatori e staff dopo la partita | diversi ricoverati in ospedale

Dopo la difficile sconfitta contro la Sampdoria, la Salernitana si trova ad affrontare un’altra emergenza: 14 membri tra calciatori e staff sono stati colti da sospetta intossicazione alimentare al ritorno a Salerno, con alcuni ricoverati in ospedale. Un evento che aggiunge ulteriore tensione a una giornata già segnata dal risultato negativo. La squadra ora si concentra sulla pronta ripresa, sperando di superare questa battuta d’arresto inattesa.

È stata una giornata difficile per la Salernitana e non solo per il risultato del playout d’andata perso 2-0 sul campo della Sampdoria (che si gioca la salvezza a causa del caos Brescia dopo la retrocessione ) ma soprattutto per quanto accaduto successivamente. In 14 tra staff e calciatori hanno avuto una sospetta intossicazione alimentare al rientro a Salerno e diversi sono stati ricoverati in ospedale. Il gruppo ha infatti preso un volo charter diretto all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e già durante il viaggio in tanti hanno accusato malori in aereo. All’arrivo in aeroporto, quindi, si è reso necessario l’intervento di quattro ambulanze che hanno trasportato le 14 persone agli ospedali di Salerno e Battipaglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it