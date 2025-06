Salernitana ritorno in ambulanza per i calciatori la società chiede un rinvio del ritorno dei playout | cosa è successo

La Salernitana torna tristemente sotto i riflettori, questa volta per un episodio drammatico che ha coinvolto i suoi calciatori. Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, la squadra è stata colpita da un grave episodio di intossicazione alimentare, con mezzi di soccorso e ospedali coinvolti. La società ora chiede un rinvio dei playout, evidenziando le difficoltà di una situazione molto più complessa di quanto sembri. Ma cosa è realmente successo?

Salernitana, ritorno da incubo dopo la sconfitta contro la Samp nell’andata dei playout di Serie B: mezza squadra in ospedale, ecco cosa è successo La Salernitana ha vissuto un grave episodio di intossicazione alimentare al rientro dalla trasferta di Genova, dove aveva perso 2-0 la gara d’andata del playout di Serie B contro la Sampdoria. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Salernitana, ritorno in ambulanza per i calciatori, la societĂ chiede un rinvio del ritorno dei playout: cosa è successo

In questa notizia si parla di: ritorno - salernitana - playout - cosa

Serie B, ci sono le date dei playout: Sampdoria-Salernitana il 15 giugno, venerdì 20 giugno il ritorno - Finalmente le date per i playout di Serie B sono ufficiali: la sfida tra Sampdoria e Salernitana si svolgerà il 15 giugno, con il ritorno previsto venerdì 20 giugno.

Festa Samp: i blucerchiati vincono l’andata del playout di Serie B per 2-0, adesso si fa dura per la Salernitana. Venerdì 20 giugno il ritorno all’Arechi: chi si salverà ? Vai su Facebook

La Sampdoria vince 2-0 l'andata del drammatico playout e tra cinque giorni ha due risultati e mezzo a disposizione nella bolgia dell'Arechi di Salerno: per salvarsi può vincere, pareggiare e anche perdere con un gol di scarto. La Salernitana può solo vincere c Vai su X

Cosa serve alla Salernitana per salvarsi e restare in Serie B? Risultati e combinazioni del Playout di ritorno contro la Sampdoria; Salernitana, giocatori intossicati: chiesto rinvio playout con la Sampdoria; Salernitana, intossicazione alimentare dopo il playout: 16 in ospedale.

Salernitana colpita da intossicazione alimentare: 14 tesserati in ospedale, cosa è successo - Quattordici tesserati della Salernitana sono stati trasportati in ospedale al rientro da Genova dopo il match contro la Sampdoria, valido ... msn.com scrive

Salernitana, chiesto il rinvio del ritorno playout: cosa è successo - Ben 16 tesserati della società granata sono finiti in os ... Lo riporta msn.com