Salernitana non solo il ko di ‘Marassi’ | intossicazione alimentare mezza squadra in ospedale

La Salernitana ha vissuto un inizio di stagione turbolento, tra la sconfitta a Marassi e un'inaspettata intossicazione alimentare che ha coinvolto mezza squadra. Un episodio che ha scosso il gruppo e messo in discussione la serenità del club. In questo scenario complesso, emergono le sfide e le difficoltà di una formazione determinata a rialzarsi. Ma come reagirà la squadra a questa doppia battuta d'arresto?

Tempo di lettura: < 1 minuto di Gigi Caliulo È stata una sconfitta decisamente indigesta quella patita dalla Salernitana nell’andata dei playout a Genova. E non solo per il risultato maturato a Marassi ma anche per un serio problema di natura “alimentare che ha coinvolto dodici persone del gruppo granata di ritorno dalla Liguria, costrette ad essere trasportate con quattro ambulanze agli ospedali di Salerno e Battipaglia per una sospetta intossicazione alimentare. I calciatori e i membri dello staff vittime del problema gastrointestinale avrebbero mangiato del riso alla cantonese al “Colombo” di Genova avvertendo i primi sintomi durante il volo di ritorno dalla trasferta ligure. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana, non solo il ko di ‘Marassi’: intossicazione alimentare, mezza squadra in ospedale

