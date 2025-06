Salernitana l’ipotesi di Bassetti sull’intossicazione alimentare | ‘Possibile il Bacillus cereus attenzione al riso’

Una giornata nera per la Salernitana, con una sconfitta pesante e un’emergenza sanitaria che ha coinvolto oltre venti membri della squadra. Durante il viaggio di ritorno da Genova, si sono verificati casi sospetti di intossicazione alimentare, forse causati dal Bacillus cereus, un batterio presente nel riso. La situazione richiede attenzione immediata: ecco cosa emerge dall’ipotesi di Bassetti.

Giornata estremamente complicata per la Salernitana, travolta non solo dalla sconfitta maturata al Ferraris di Genova contro la Sampdoria nella gara di andata dei playout di Serie B (2-0), ma anche da una grave emergenza sanitaria. Almeno ventuno tra calciatori e membri dello staff tecnico sono stati ricoverati per una sospetta intossicazione alimentare manifestatasi durante il viaggio di rientro a Salerno. Il gruppo squadra aveva consumato un pranzo al sacco preparato a Genova, a base di riso alla cantonese. Proprio la natura del pasto ha spinto gli specialisti a valutare tra le ipotesi anche la possibilità che all'origine dei malori possa esserci il Bacillus cereus, batterio frequentemente associato al consumo di riso cotto lasciato a temperatura ambiente.

