Salernitana intossicazione alimentare dopo il ko con la Sampdoria | rischia di slittare il ritorno dei playout di Serie B

Dopo la dura sconfitta contro la Sampdoria e un’improvvisa intossicazione alimentare, la Salernitana si trova ad affrontare un momento di crisi che potrebbe compromettere il ritorno dei playout di Serie B. Una doppia beffa per i granata, già in difficoltà sul campo e ora anche fuori, rischiando uno slittamento importante che potrebbe incidere sul loro destino nella stagione.

Un ritorno problematico per la Salernitana da Genova, oltre il danno la beffa: dopo la sconfitta contro la Sampdoria nell`andata dei playout.

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

Sampdoria-Salernitana 2-0, intossicazione alimentare: otto calciatori granata ricoverati all'Ospedale Ruggi dopo la gara dei playout - Intossicazione alimentare: 8 giocatori della Salernitana, tutto lo staff tecnico e metà staff sanitario sono ricoverati a Salerno (ospedale Ruggi) e Battipaglia (Santa Maria della ...