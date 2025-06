Salernitana intossicazione alimentare | 16 tesserati in ospedale

Una notte da incubo per la Salernitana, coinvolta non solo dalla sconfitta contro la Sampdoria, ma anche da un'inedita emergenza sanitaria. Dopo il brusco ritorno da Genova, ben 16 tesserati sono finiti in ospedale a causa di un’intossicazione alimentare proveniente da un pasto d’asporto, tra cui calciatori e staff tecnico. La squadra ora affronta una sfida diversa, quella della guarigione e del recupero, mentre si indaga sull’origine dell’incidente.

Notte da incubo per la Salernitana e non solo per il playout perso contro la Sampdoria per 2-0. Al rientro da Genova, infatti, 16 tesserati dalle società campana sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per intossicazione alimentare. Si tratta di otto calciatori e alcuni componenti dello staff tecnico, alcuni dei quali ancora sotto osservazione. Tutti avevano consumato un pasto d’asporto contenente anche del  riso, preparato nel capoluogo ligure. Subito dopo il decollo tramite un aereo charter, in molti hanno accusato problemi gastrointestinali che sono peggiorati rapidamente con il passare del tempo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Salernitana, intossicazione alimentare: 16 tesserati in ospedale

