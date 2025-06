Salernitana intossicata le ipotesi di Bassetti | Attenzione alla sindrome del riso fritto

L'incredibile episodio che ha coinvolto la Salernitana ha scatenato numerosi interrogativi sulla causa dell'intossicazione alimentare. Matteo Bassetti, rinomato esperto di malattie infettive, ha condiviso sui social le sue ipotesi, mettendo in luce un possibile collegamento con la sindrome del riso fritto. Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa vicenda che ha scioccato il mondo del calcio italiano.

Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, ha spiegato sui propri canali social quale potrebbe essere il motivo dell'intossicazione alimentare che ha colpito 21 componenti della Salernitana, tra giocatori e staff, dopo la partita dei playout persa 2-0. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Š Genovatoday.it - Salernitana intossicata, le ipotesi di Bassetti: "Attenzione alla sindrome del riso fritto"

In questa notizia si parla di: salernitana - bassetti - intossicata - ipotesi

Salernitana, l’ipotesi di Bassetti sull’intossicazione alimentare: ‘Possibile il Bacillus cereus, attenzione al riso’ - Una giornata nera per la Salernitana, con una sconfitta pesante e un’emergenza sanitaria che ha coinvolto oltre venti membri della squadra.

Salernitana intossicata, le ipotesi di Bassetti: Attenzione alla sindrome del riso fritto; Salernitana intossicata, Bassetti: Potrebbe dipendere dal bacillus cereus; Salernitana, l’ipotesi di Bassetti sull’intossicazione alimentare: 'Possibile il Bacillus cereus, attenzione al riso'.

Salernitana, 21 intossicati: Bassetti lancia l’allarme “sindrome del riso fritto” - 0 contro la Sampdoria nel playout d’andata, la Salernitana deve fronteggiare una nuova emergenza: 21 tesserati, tra calciatori e membri dello staff, sono stati c ... salernonotizie.it scrive

Salernitana intossicata, Bassetti: "Potrebbe dipendere dal bacillus cereus" - Il professor Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive del Policlinico San Martino, ha scritto il seguente post su Facebook: È stata una giornata difficile per la Salernitana, soprattutto per ... Come scrive telenord.it