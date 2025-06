Salernitana giocatori e staff in ospedale per intossicazione alimentare La denuncia alla polizia

Una notizia preoccupante scuote la Salernitana: 21 membri del team, tra giocatori e staff, sono finiti in ospedale a causa di un’intossicazione alimentare, con una denuncia alla polizia. Dopo la sfida decisiva contro la Sampdoria, il loro ritorno in campo potrebbe essere rimandato, lasciando l’intera squadra a riflettere sulle conseguenze di questo imprevisto che rischia di compromettere il cammino stagionale.

Sono in 21 a finire al pronto soccorso dopo la sfida salvezza contro la Sampdoria: il ritorno potrebbe slittare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salernitana, giocatori e staff in ospedale per intossicazione alimentare. La denuncia alla polizia

In questa notizia si parla di: salernitana - giocatori - staff - ospedale

Shock Salernitana: 8 giocatori (e non solo) ricoverati, la ricostruzione - Momenti di grande tensione e preoccupazione invadono Salerno dopo la sfida di andata dei playout tra Salernitana e Sampdoria.

CorSport-Calcio diversi giocatori e staff della Salernitana ricoverati in ospedale per intossicazione alimentare dopo l'andata della finale playoff contro la Sampdoria la squadra campana ha accusato malori durante il volo in aereo chiesto il rinvio dei playout di Vai su X

Come riportato dall'ANSA, 14 tra giocatori e staff della Salernitana sono finiti in ospedale al rientro da Genova per sospetta intossicazione alimentare dopo la partita di playout persa 2-0 con la Samp. Vai su Facebook

Salernitana, sospetta intossicazione alimentare nella notte: giocatori e staff in ospedale; Diversi calciatori della Salernitana sono stati portati in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare; Salernitana, giocatori e staff in ospedale per intossicazione alimentare. La denuncia alla polizia.

Salernitana, giocatori e staff in ospedale per intossicazione alimentare. La denuncia alla polizia - Sono in 21 a finire al pronto soccorso dopo la sfida salvezza contro la Sampdoria: il ritorno potrebbe slittare ... msn.com scrive

Salernitana, 8 calciatori intossicati: ora si trovano ricoverati in ospedale - Sono 8 i giocatori della Salernitana, insieme a tutto lo staff tecnico e metà staff sanitario ad essere ricoverati dopo aver ingerito riso ... Come scrive notizie.it