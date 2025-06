Salernitana colpita da intossicazione alimentare | 16 tesserati in ospedale per un cestino da viaggio

Una notte difficile per la Salernitana, colpita da un'improvvisa intossicazione alimentare che ha coinvolto 16 tesserati e portato molti in ospedale. Dopo la sconfitta a Marassi contro la Sampdoria nei playout di Serie B, il club si trova ora a dover affrontare una sfida ancora più complicata. La speranza è di recuperare al meglio i giocatori e di ottenere un rinvio, ma le incognite sono molte. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

