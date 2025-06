Salernitana chiesto rinvio play out per grave intossicazione alimentare | la pietanza chiesta e il malore

Emergenza in casa Salernitana: ventuno persone, tra calciatori e staff, sono state colpite da un’intossicazione alimentare di massa, mettendo a rischio la preparazione per il match cruciale in Serie B. La società ha deciso di annullare gli allenamenti odierni per tutelare la salute del team. Quanto accaduto solleva interrogativi sulla gestione delle criticità alimentari e potrebbe avere ripercussioni importanti sulla stagione della squadra. La priorità rimane ora la salute di tutti i coinvolti.

Emergenza Salernitana: intossicazione alimentare di massa, ventuno persone colpite. Grave emergenza sanitaria per la Salernitana a pochi giorni dalla sfida decisiva per la permanenza in Serie B. La società campana ha reso noto di aver annullato l’allenamento previsto per oggi a causa di una seria intossicazione alimentare che ha colpito ventuno membri del gruppo squadra, tra calciatori e componenti dello staff tecnico. I primi malori sono stati accusati durante il viaggio di rientro da Genova, dove ieri sera si era disputata la gara di andata dei playout contro la Sampdoria, terminata 2-0 in favore dei blucerchiati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Salernitana, chiesto rinvio play out per grave intossicazione alimentare: la pietanza chiesta e il malore

In questa notizia si parla di: salernitana - intossicazione - alimentare - grave

Salernitana, non solo il ko di ‘Marassi’: intossicazione alimentare, mezza squadra in ospedale - La Salernitana ha vissuto un inizio di stagione turbolento, tra la sconfitta a Marassi e un'inaspettata intossicazione alimentare che ha coinvolto mezza squadra.

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver annullato l’allenamento odierno a causa di una grave intossicazione alimentare che ha colpito ventuno componenti del gruppo squadra, tra calciatori e staff, culminata in una serie di malori avvertiti nel corso del viagg Vai su Facebook

Intossicazione dopo la partita con la Samp: calciatori Salernitana in ospedale, chiesto rinvio match ritorno; Salernitana: intossicazione alimentare, 18 tra giocatori e staff all'ospedale, chiesto rinvio gara di ritorno playout con la Sampdoria; Salernitana, giocatori intossicati: chiesto rinvio playout con la Sampdoria.

Il comunicato della Salernitana dopo i malori per intossicazione: «Chiediamo il rinvio della gara» - Salernitana 1919 comunica di aver annullato l’allenamento odierno a causa di una grave intossicazione alimentare che ha colpito ventuno componenti del gruppo squadra, ... Si legge su msn.com

Salernitana, intossicazione alimentare dopo l'andata dei Play Out di B: chiesto rinvio del ritorno - Intossicazione alimentare per la Salernitana dopo la sconfitta all'andata dei Play Out di Serie B in casa della Sampdoria. Segnala msn.com