salernitana calciatori e staff intossicati al ritorno da genova

staff, sono stati colpiti da un sospetto caso di intossicazione alimentare al ritorno da Genova. Mentre la squadra cerca di rialzarsi sul campo, questa imprevista crisi sanitaria mette in allarme tutto il club e i suoi tifosi, sollevando interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza alimentare. Un episodio che potrebbe avere ripercussioni anche sul morale e sulle prossime sfide dei granata.

La Salernitana esce sconfitta per 2-0 da Marassi. I goal di Meulensteen e Curto decidono la gara di andata dei playout di Serie B. Per i granata, tuttavia, le brutte sorprese sono continuate durante e dopo il viaggio di ritorno. Per una sospetta intossicazione alimentare, diversi tesserati hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. Quattordici tesserati della Salernitana tra calciatori e staff sono finiti in ospedale al rientro dalla trasferta di Genova per una sospetta intossicazione alimentare. La squadra campana è scesa in campo a "Marassi" per il play-out d'andata di Serie B contro la Sampdoria, vinto 2-0 dalla formazione ligure.