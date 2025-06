Salernitana 14 tesserati ricoverati in ospedale dopo la partita contro la Sampdoria

Una partita che avrebbe dovuto regalare emozioni si è trasformata in una brutta sorpresa per la Salernitana: quattordici tesserati, tra calciatori e staff, sono stati ricoverati in ospedale a causa di una sospetta intossicazione alimentare. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle trasferte, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa succederà ora al team e al campionato?

Quattordici tesserati della Salernitana - tra calciatori e staff - sono finiti in ospedale al rientro dalla trasferta di Genova per una sospetta intossicazione alimentare.

