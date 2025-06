Salernitana 14 tesserati in ospedale dopo il match con Sampdoria

Ieri, la Salernitana ha affrontato il difficile impegno a Marassi contro la Sampdoria, concluso con una sconfitta per 2-0. Tuttavia, la notizia più preoccupante riguarda i quattordici membri del team, tra calciatori e staff, che sono finiti in ospedale al ritorno da Genova per sospetta intossicazione alimentare. Un episodio che ha scosso l’intera tifoseria e solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione del benessere della squadra.

Ieri la Salernitana è scesa in campo a "Marassi" per il play-out d'andata contro la Sampdoria, vinto 2-0 dalla formazione ligure. Quattordici tesserati della Salernitana – tra calciatori e staff – sono finiti in ospedale al rientro dalla trasferta di Genova per una sospetta intossicazione alimentare.

Salernitana colpita da intossicazione alimentare: 16 tesserati in ospedale per un cestino da viaggio - Una notte difficile per la Salernitana, colpita da un'improvvisa intossicazione alimentare che ha coinvolto 16 tesserati e portato molti in ospedale.

Quattordici tesserati della #Salernitana sono stati portati in ospedale in ambulanza all'arrivo in aeroporto dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Diversi membri della squadra - tra giocatori e staff - si sono sentiti male durante il volo: come riporta l'ANSA, si sosp

Salernitana colpita da intossicazione alimentare: 14 tesserati in ospedale, cosa è successo - Quattordici tesserati della Salernitana sono stati trasportati in ospedale al rientro da Genova dopo il match contro la Sampdoria, valido ...