Sale sull' autobus tira fuori il coltello e colpisce i passeggeri | un morto e due feriti

Un episodio di estrema violenza scuote Anversa, dove un attacco con coltello su un autobus della compagnia De Lijn ha causato un morto e due feriti, tra cui l'autista e un passeggero intervenuto per fermare l'aggressore. La città si stringe nel dolore mentre le autorità indagano su un episodio che mette in discussione la sicurezza pubblica. La comunità chiede risposte e misure più efficaci per prevenire simili tragedie.

Un uomo è stato ucciso e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 14.30, su un autobus della compagnia De Lijn ad Anversa, in Belgio. Tra i feriti c'è anche l'autista del mezzo e un passeggero che era intervenuto per fermare la. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Sale sull'autobus, tira fuori il coltello e colpisce i passeggeri: un morto e due feriti

