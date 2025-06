Sahar Emami la giornalista della tv di Stato in diretta durante l' attacco torna in onda pochi minuti dopo | La voce della realtà non verrà spenta

La violenta esplosione presso la TV di Stato iraniana a Teheran ha sconvolto l’intera nazione, lasciando dietro di sé vittime e testimonianze di coraggio. Sahar Emami, la giornalista in diretta, è tornata in onda pochi minuti dopo l’attacco, dimostrando che la voce della verità non può essere spezzata. Un gesto che sottolinea come, anche nei momenti più bui, la resilienza e la determinazione prevalgano.

Una strage. L'attacco israeliano che ha colpito la tv di Stato iraniana a Teheran ha causato morti e feriti tra giornalisti e maestranze. Ad essere colpito. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sahar Emami, la giornalista della tv di Stato in diretta durante l'attacco torna in onda pochi minuti dopo: «La voce della realtà non verrà spenta»

