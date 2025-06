Sagra di Cimavilla 2025

La Sagra di Cimavilla 2025 sta per tornare, portando entusiasmo e tradizione nel cuore della Z.I. Cimavilla! Dal 12 al 15 e dal 18 al 22 giugno, l'area festeggiamenti Arthur’s Club in via del Lavoro 42 si trasformerà in un tripudio di sapori, musica e divertimento. Non perderti il chioschetto esterno e le deliziose specialità a partire dalle 19:00, con serate ricche di emozioni ogni sera dalle 21:30. Ti aspettiamo per vivere insieme momenti indimenticabili!

