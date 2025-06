Sagra della brioche con gelato artigianale

San Pancrazio, frazione di Montespertoli, si prepara ad accogliere la XXXVIII edizione di "Paesi in Festa", un evento imperdibile che rende omaggio a uno dei piaceri più semplici e irresistibili dell’estate: la brioche con gelato artigianale, rivisitata in una versione speciale. Organizzata dall'A.S.D. San Pancrazio, questa festa promette dolci emozioni e gusti autentici per tutta la famiglia. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica all’insegna del gusto e della tradizione!

San Pancrazio, frazione di Montespertoli, si prepara ad accogliere la XXXVIII edizione di "Paesi in Festa", un evento che celebra uno dei piaceri più semplici e deliziosi dell'estate: la brioche con gelato artigianale, proposta in una versione rivisitata. Organizzata dall'A.S.D. San Pancrazio -. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Sagra della brioche con gelato artigianale

In questa notizia si parla di: gelato - brioche - artigianale - sagra

Tante risate con David Simone Vinci Sabato 14 giugno La FESTA DELLA GRANITA ARTIGIANALE SICILIANA 2025 13 • 14 • 15 GIUGNO 2025 #Pedara (CT) Piazza Don Bosco Musica Arte e Artigianato Siciliano ? Show Cooking e Deg Vai su Facebook

Sagra della brioche con gelato artigianale; Torna 2 Paesi in Festa, musica live e la 37esima sagra della brioche con gelato artigianale; Sagra delle Brioche con Gelato Artigianale.

In arrivo a Montespertoli la 36esima edizione della sagra della brioche con gelato artigianale - Per finire in bellezza, al bar sarà possibile gustare l'inimitabile brioche ripiena di gelato artigianale. Secondo valdelsa.net

San Pancrazio-Lucignano, la sagra della brioche con gelato artigianale - dal 1988 ogni anno organizza "2 Paesi in Festa", meglio conosciuta come sagra della brioche con gelato artigianale. Come scrive 055firenze.it