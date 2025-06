Sagra del Portello

La Sagra del Portello torna a incantare il cuore del rione, offrendo quattro giorni di festa, tradizione e gusto dal 19 al 22 giugno. Con attività coinvolgenti e momenti di convivialità sin dalle 17.30, questa manifestazione è un’occasione imperdibile per riscoprire le radici della comunità . Preparatevi a vivere emozioni autentiche e sapori irresistibili: la Sagra del Portello è pronta ad accogliervi!

Dopo una prima edizione entusiasmante e partecipatissima, torna anche quest'anno la Sagra del Portello, dal 19 al 22 giugno nella piazza del rione, con attività e momenti di convivialità già dalle 17.30 di ogni giornata.

In questa notizia si parla di: sagra - portello - manifestazioni - feste

Sagra del Portello - La Sagra del Portello è per i giovani, i lavoratori, gli studenti, gli anziani e i pensionati, per chiunque voglia passare per una chiacchiera, ascoltare un concerto o partecipare ad un dibattito. padovaoggi.it scrive

