Sagra degli antichi mestieri saperi e sapori dell’agro | un viaggio tra memoria gusto e tradizione

Immergiti nell’affascinante mondo della Sagra degli Antichi Mestieri, un viaggio tra memoria, gusto e tradizione che riscopre le radici profonde dell’Agro Nocerino-Sarnese. Due serate all’insegna di sapori autentici, artigianato tradizionale e cultura popolare, per rivivere il passato e celebrare il patrimonio locale. Non perdere questa occasione unica di assaporare l’essenza di una terra ricca di storia e tradizioni, che rendono ogni momento indimenticabile. La festa è pronta a riaccendere i tuoi sensi!

Tradizione, gusto e memoria collettiva: a Scafati due serate tra antichi mestieri, sapori autentici e cultura popolare dell'Agro Nocerino-Sarnese. Torna a Scafati, in provincia di Salerno, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate culturale e gastronomica dell'Agro Nocerino-Sarnese: la Sagra degli Antichi Mestieri, Saperi e Sapori dell'Agro, in programma per il 20 e 21 giugno 2025. Organizzata dall' APS SCAPHA, l'iniziativa giunge alla sua quarta edizione, confermandosi un punto di riferimento per chi desidera riscoprire le radici del territorio attraverso un'esperienza che unisce tradizione, convivialità e autenticità.