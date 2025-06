Sagra Dee Teghe 2025

Preparati a vivere un appuntamento imperdibile: la Sagra Dee Teghe 2025 ad Albina di Gaiarine! Per due settimane, il cuore della tradizione si accende tra sapori autentici, musica coinvolgente e attività sportive per tutti i gusti. Vieni a scoprire un evento che unisce comunità e divertimento in un’atmosfera calda e accogliente, con ingresso libero e struttura coperta per garantirti il massimo comfort. Non mancare!

SAGRA DEE TEGHE Anche quest'anno presso lo stand gastronomico ad Albina di Gaiarine (TV) via Chiesa vecchia 2, si terrà la tradizionale Sagra Dee Teghe! Due settimane tra cibo, musica e tanto sport! INGRESSO LIBERO - STRUTTURA AL COPERTO VENERDI'.

SAGRA DEE TEGHE -13/14/15 e 20/21/22 Giugno 2025 Vai su Facebook