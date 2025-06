Russell perfetto al Gp del Canada Antonelli sul podio E la Ferrari? Non pervenuta

Nel Gran Premio del Canada, Russell brilla e Antonelli sale sul podio, mentre la Ferrari sembra sparita dai radar. Norris, dopo aver definito la sua uscita come una "stupidata", cerca di riprendersi, ma il suo gesto di tamponare il compagno di squadra solleva tante domande sulla sua tenuta mentale. La strada verso la stabilitĂ psicologica per il giovane inglese sarĂ in salita, e il mondo della Formula 1 lo guarda con attenzione. RiuscirĂ a superare questa fase complicata?

Si riprenderĂ mai Lando Norris dopo la stupidata, l'ha definita lui così con grande onestĂ prima di uscire dall'abitacolo, che gli ha procurato il primo "zero" nella sua stagione? Quando si tampona il proprio compagno di squadra ci si deve cospargere il capo di cenere. E Lando non si è sottratto. E cara grazia che la follia di Norris non ha causato un danno anche a Piastri. La questione della tenuta mentale-psicologica del giovane inglese diventa un tema pesante come un macigno. I due della Mc Laren non avevano mai battagliato seriamente prima del GP in Canada. Ci si è spesso domandati come sarebbe andata quando i due avrebbero dovuto prendersi dei rischi.

