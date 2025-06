Running Sant' Alfio ospiterà la terza tappa del Trofeo Packitalia

Sant’Alfio si prepara ad accogliere con entusiasmo la terza tappa del Trofeo Packitalia, l’atteso evento “10 km del Castagno dei Cento Cavalli-Gara della Pace”. Una corsa che unisce sport e solidarietà, attirando atleti di ben 10 nazioni. Con un percorso omologato Fidal e un’atmosfera carica di emozione, questa competizione promette di essere un momento memorabile. Non resta che scoprire chi conquisterà il podio in un giorno di pura passione sportiva.

A Sant'Alfio è tutto pronto per la "10 km del Castagno dei Cento Cavalli-Gara della Pace", valida come terza tappa del circuito "Running Sicily-Trofeo Packitalia", in programma domenica 22 giugno. Sul tracciato omologato Fidal, si sfideranno atleti in rappresentanza di 10 nazioni al mondo: Italia.