Il futuro di Rugani alla Juventus si fa sempre più incerto, con voci che suggeriscono una possibile cessione dopo il Mondiale per Club. Mentre la società punta a incassare circa 100 milioni di euro attraverso le uscite, il destino del difensore è al centro delle ultime indiscrezioni di calciomercato. Resta da capire se Rugani continuerà a vestire la maglia bianconera o se sarà il preludio a un nuovo capitolo.

Rugani Juve, il futuro è già segnato? Cosa filtra in vista dell’estate post Mondiale per Club. Gli aggiornamenti di calciomercato. Rugani rimarrà in bianconero solo per il Mondiale per Club? Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha fornito un importante aggiornamento di calciomercato Juve sul fronte uscite. Il piano del club bianconero sarebbe quello di ricavare circa 100 milioni di euro dalle cessioni di otto bianconeri: nella lista dei partenti ci sono Douglas Luiz, Vlahovic, Kelly, Kostic, Perin, Mbangula, Milik ed anche Daniele Rugani. L’ex Ajax potrebbe rimanere solo per qualche settimana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani Juve, il futuro del difensore è già segnato? Cosa filtra sulla possibile cessione dopo il Mondiale per Club. Ultimissime

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

#Juve - Agente #Rugani - “Noi siamo tornati e già un mese fa ci hanno chiesto la disponibilità di tornare per il Mondiale per Club e ci ha fatto enorme piacere. Futuro? Nel calcio, quando c’è la volontà, si può fare tutto!” Vai su X

UFFICIALE: I convocati della #Juve per il #MondialeperClub! Grandi notizie dall'infermeria! Recuperano e sono in lista #Bremer, #Koopmeiners e #Locatelli. Prima convocazione stagionale anche per #Milik! Presenti i rientranti #Kostic e #Rugani, e spazio Vai su Facebook

Juventus pronta per il Mondiale per Club: Tudor conferma il 3-4-2-1 - La Juventus si prepara al Mondiale per Club con Tudor al comando e il modulo 3- Si legge su msn.com