Un furto di cozze nel Mar Piccolo di Taranto rappresenta un grave colpo per la mitilicoltura locale, cancellando mesi di ricerche fondamentali per la sicurezza alimentare. La scoperta da parte dell'ASL sottolinea quanto sia cruciale tutelare questa risorsa preziosa. Ora, l'intera comunità si interroga sulle misure necessarie per proteggere il patrimonio marino e garantire un futuro sostenibile. La sfida è tutta da affrontare.

AGI - Brutto colpo per la mitilicoltura a Taranto. Un furto scoperto nelle scorse ore ha cancellato mesi di sperimentazioni e di analisi finalizzate a testare se nel primo seno del Mar Piccolo le cozze possono restare anche oltre il periodo indicato dall' ordinanza regionale (febbraio di ogni anno) senza compromettere la salute dei consumatori. Il furto è stato scoperto ieri mattina dal personale dell' Asl Taranto che si era recato in Mar Piccolo per i controlli. Le reste dei mitili (due reti di plastica a calza tubolare poste una dentro l'altra, all'interno delle quali vengono posti i mitili) sono state probabilmente rubate l'altra notte. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Rubate le cozze sotto analisi ambientali a Taranto

