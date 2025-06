Rubano un' auto e una bici due giovani nei guai Alcol e droga alla guida saltano cinque patenti

L'ultimo fine settimana ha portato a un'ondata di controlli intensi da parte dei Carabinieri di Cesena, che hanno scoperto giovani coinvolti in furti e comportamenti rischiosi alla guida. Tra auto e bici sottratte, cinque patenti saltate e sette denunce per reati legati a droga e alcol, emerge un quadro di irresponsabilità che mette in pericolo la sicurezza di tutti. La lotta contro l'illegalità e l'incoscienza continua: la legalità non va mai in vacanza.

E' di sette denunce il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri della Compagnia di Cesena nell'ultimo fine settimana. Tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato d'ebrezza perchè sorpresi con un tasso di alcol nel sangue superiore a 0,80 grammi per litro. Un quarto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Rubano un'auto e una bici, due giovani nei guai. Alcol e droga alla guida, saltano cinque patenti

In questa notizia si parla di: alcol - guida - rubano - auto

