Rubano nel chiosco Denunciati tre 19enni

Tre giovani di appena 19 anni sono stati denunciati dalla polizia locale per aver messo a segno un furto nel chiosco di Villa Gianotti. Dopo aver forzato la porta, hanno razziato alimentari, alcolici, oggetti personali e le mance dei camerieri, con un bottino di circa 1.200 euro. Le immagini delle telecamere hanno permesso agli agenti di identificarli in breve tempo, dimostrando ancora una volta come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa fare la differenza.

